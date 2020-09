Bắt kẻ truy sát gia đình vợ cũ khiến 1 người chết, 2 người bị thương

Chiều tối 28.9, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an TP.Hà Tĩnh đã bắt giữ Lê Minh Hải (37 tuổi, ngụ TP.Hà Tĩnh), nghi phạm truy sát gia đình vợ cũ khiến 3 người thương vong. Hải bị bắt tại TT.Hưng Nguyên (H.Hưng Nguyên, Nghệ An; cách hiện trường vụ án khoảng 70 km) khi vừa xuống xe khách.