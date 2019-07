Bắt khẩn cấp 2 nghi can cắt cổ tài xế taxi Vinasun, cướp xe ở Long An

Sáng 22.7, Công an Long An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp Công an H.Bến Lức bắt giữ khẩn cấp 2 nghi can trong vụ án giết, cướp tài xế taxi Vinasun, xảy ra tại KDC Hoàng Long, thuộc khu phố 9, TT.Bến Lức, H.Bến Lức (Long An), gồm: Bùi Thanh Tú (20 tuổi, ngụ xã Hưng Long, H.Bình Chánh, TP. HCM) và Nguyễn Văn Hậu (18 tuổi, ngụ xã Phương Thịnh, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp).