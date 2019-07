Tài xế taxi Vinasun bị cắt cổ để cướp xe ở Long An

Sáng 20.7, Cảnh sát hình sự H.Bến Lức ( Long An ) cho biết đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An tập trung điều tra, truy xét thủ phạm sát hại tài xế taxi Vinasun trên địa bàn TT.Bến Lức, H.Bến Lức.