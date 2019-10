Bắt khẩn cấp nghi phạm thực hiện trót lọt 19 vụ cướp giật ở miền Tây

Chiều 19.10, thượng tá Nguyễn Công Đỉnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An, cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Phan Hữu Phước (36 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức, Long An) về hành vi cướp giật tài sản