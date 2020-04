Bắt khẩn cấp vợ chồng bạo hành con gái 4 tuổi dẫn tới tử vong

Liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi bị mẹ và cha dượng bạo hành dẫn tới tử vong , sáng 1.4, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi nhận báo cáo sơ bộ từ Công an quận Đống Đa, nhận thấy sự việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo bắt khẩn cấp cặp vợ chồng này để điều tra, làm rõ sự việc.