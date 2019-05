Bắt lô ma túy ketamine lớn nhất Việt Nam: Khu nhà kho bí ẩn

Đến 18 giờ ngày 12.5, trinh sát phòng chống ma túy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Long An vẫn đang phối hợp Công an H.Vĩnh Hưng (Long An) khám xét nhà một nghi phạm vận chuyển ma túy.