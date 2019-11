Bắt lô shisha Trung Quốc núp bóng thuốc lào Ả Rập, bán cho dân chơi hút Tết

Chiều 12.11, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tạm giữ lô hàng shisha Trung Quốc phục vụ hút Tết của dân chơi shisha.

Trước đó, lúc 12 giờ trưa cùng ngày, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cùng Công an P.Hòa Khê bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở chứa hàng shisha ở địa chỉ 29 Phần Lăng 12 (P.Hòa Khê) của bà Trần Thị Mỹ Trang (37 tuổi, nghề nghiệp buôn bán).

Số hàng được đưa về công an quận niêm phong, tạm giữ Ảnh: Nguyễn Tú Các nguyên liệu để hút shisha Ảnh: Nguyễn Tú

Thuốc lào Ả Rập nhưng "Made in China"

Lúc này, tại cơ sở có lô hàng gồm nhiều thùng shisha, quảng cáo là thuốc lào Ả Rập nhưng có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, trên thùng ghi Made in China, bên trong có dây, bình, than đốt, hương liệu shisha các loại.

Bà Trang khai nhận vừa nhập lô hàng Trung Quốc này về để bán Tết, ngoài bỏ cho các tụ điểm vũ trường, bar, pub, karaoke, cơ sở còn bán lẻ cho dân chơi. Tuy nhiên, bà Trang lại không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn mác theo quy định.

Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an Q.Thanh Khê đã lập biên bản để tiếp tục làm rõ.

Đây là lô hàng shisha Trung Quốc chuẩn bị bán Tết Ảnh: Nguyễn Tú Số hương liệu, than đốt Ảnh: Nguyễn Tú Các dụng cụ chân đế, bình Ảnh: Nguyễn Tú

Do số lượng hàng hóa khá nhiều, đến chiều 12.11, lực lượng Công an Q.Thanh Khê mới hoàn tất kiểm kê, qua đó xác định có 77 bộ dây hút shisha, 5 bộ lò đốt than shisha hiệu Hot Plate, 95 hộp than đốt shisha hiệu Coco Faya (mùi vị dừa), 39 bình shisha hiệu Hookah, 113 chén sứ để than đốt, 131 bao thuốc lào hiệu Adaya.

Ngoài ra, lô hàng shisha Trung Quốc này còn có 1.041 bao và 15 hộp thuốc lào hiệu Al Fakher, 143 gói tẩu nhựa hiệu Smoker, 10 hộp than dừa, 5 bộ chén đen thủy tinh Kaloud nhóm than, 5 bộ bình cao, 35 cái đế thủy tinh, 27 bộ thân bình shisha, 300 cái dĩa bình shisha loại rời, 7 cái dĩa bình shisha loại nguyên hộp.