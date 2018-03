Bất lực với nạn 'chảy máu' cát

Chiều 29.3, UBND tỉnh Quảng Ngãi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2018. Trả lời câu hỏi của báo chí về tình trạng một số doanh nghiệp (DN) được cấp phép theo kiểu “xin cho” để khai thác cát trên sông Trà Khúc đã sử dụng nguồn cát không đúng mục đích, ông Đỗ Minh Hải, Giám đốc Sở TN-MT Quảng Ngãi, cho biết hiện trên sông Trà Khúc đoạn từ xã Sơn Bao (H.Sơn Hà) đến xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi) có 12 DN được UBND tỉnh cấp phép khai thác cát, trong đó có 9 mỏ xin cấp phép khai thác phục vụ công trình, dự án.

“Phòng khoáng sản của Sở chỉ có 3 người, nên giải quyết thủ tục hành chính anh em đã mệt đừ. Do vậy, việc quản lý các DN này chở cát cung cấp đi đâu thì Sở lực bất tòng tâm. Muốn kiểm soát nguồn cát phải có cả hệ thống chính trị vào cuộc”, ông Hải nói và cho biết thêm: chính sách pháp luật hiện hành còn nhiều bất cập, không có quy định cụ thể về xử phạt đối với các trường hợp cung cấp cát sai địa chỉ.

Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đặt vấn đề: “Mỏ cát đó mỗi ngày chở bao nhiêu chuyến, khối lượng bao nhiêu, xe cát chạy theo tuyến khác thì bắt xử phạt chứ sao lại không được? Có công an, chính quyền, ngành tài nguyên mà sao làm không được?”. Ông Dũng giao Giám đốc Sở TN-MT phối hợp với Công an tỉnh, Công an TP.Quảng Ngãi bàn phương cách quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên khoáng sản, đồng thời xây dựng phương án quản lý của ngành tài nguyên.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, việc một số DN khai thác cát trên sông Trà Khúc tuồn cát bán ra thị trường diễn ra công khai nhưng lại vắng bóng lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.