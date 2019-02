Bắt nghi can bị truy nã trong vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Liên quan đến vụ 6 bị can tham gia chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái (47 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) vào ngày 28.3.2018, ngày 23.2, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an H.Thới Bình (Cà Mau) bắt được đối tượng bị truy nã Danh Tiến (27 tuổi, ngụ Sóc Trăng) về tội cố ý gây thương tích.