Bắt tạm giam vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái thuê người chém chồng

Bà Ngọc là vợ bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái và người bị gây thương tích chính là chồng bà.



Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, tối 28.3, ông Chiêm Quốc Thái (44 tuổi, ngụ Q.2) bị nhóm người cầm mã tấu truy sát trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Q.1. Vào cuộc điều tra, tháng 4 và 5.2018, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) bắt tạm giam Phan Nguyễn Duy Thanh (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Song Thanh, trụ sở trên đường Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú), Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Chống Thín Sáng để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Bước đầu, Thanh khai đầu tháng 3.2018 được bà S. gọi đến nhà tại chung cư Nguyễn Kim (Q.10) trao đổi về mua bán đất thì gặp bà Ngọc. Tại đây, bà Ngọc kể cho Thanh nghe về việc bị chồng đối xử tệ bạc và thuê Thanh đánh hay chém dằn mặt chồng với giá 1 tỉ đồng... Từ lời khai này, ngày 24.5, công an mời bà Ngọc tới làm việc.

Tại cơ quan công an, bà Ngọc khai khoảng năm 2010, thông qua ông Thái bà quen biết với vợ chồng bà S. Từ đó, bà Ngọc nhiều lần đến nhà bà S. chơi... Do mâu thuẫn vợ chồng, năm 2015 bà Ngọc làm đơn ly hôn và yêu cầu ông Thái chia tài sản nhưng xảy ra tranh chấp. Bà Ngọc đem chuyện kể cho bà S. Đầu tháng 3.2018, bà S. gọi Ngọc qua nhà chơi thì gặp và thuê Thanh đánh dằn mặt chồng với giá 1 tỉ đồng. Khoảng một tuần sau, tại một chung cư trên đường Võ Văn Kiệt (Q.1), bà Ngọc lấy 500 triệu đồng mang qua nhà đưa bà S. chuyển cho Thanh. Đến ngày 18.4, bà Ngọc đọc báo biết ông Thái bị chém thương tích, nhưng do không biết có phải nhóm của Thanh chém hay không và sợ công an phát hiện nên bà Ngọc không dám hỏi bà S. về Thanh; chưa đưa 500 triệu đồng còn lại cho Thanh và Thanh cũng không liên lạc đòi tiền…

Quá trình điều tra, Thanh nhận dạng được bà Ngọc và bà S; đồng thời lời khai của bà Ngọc phù hợp với lời khai của Thanh. Ngày 4.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam bà Ngọc nhưng Viện KSND TP.HCM không phê chuẩn, vì cho rằng chứng cứ mà cơ quan CSĐT thu thập chưa đủ căn cứ xác định tội “cố ý gây thương tích” nên ra quyết định trả tự do cho bà Ngọc. Quyết định này gây nhiều thắc mắc trong dư luận (Thanh Niên ngày 7.6 phản ánh qua bài Vì sao trả tự do vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái?). Đến trưa 7.6, Viện KSND TP.HCM phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Ngọc để phục vụ điều tra.