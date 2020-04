Bắt nghi can đánh chết người sau va chạm giao thông

Chiều 14.4, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Hoàng Văn Tuyền (31 tuổi, ngụ Gia Lai) để điều tra làm rõ về hành vi giết người sau vụ va chạm giao thông.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Hà (40 tuổi, ngụ Thái Bình).

Trước đó, chiều 11.4, trên đường Nguyễn Chí Thanh (P.An Thạnh, TP.Thuận An, Bình Dương) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa Tuyền và anh Hà dẫn đến cự cãi qua lại.

Lúc này, Tuyền đã đánh nhiều nhát vào mặt làm anh Hà gục xuống đất. Mặc dù nạn nhân đã gục xuống nhưng Tuyền vẫn tiếp tục đá nhiều lần vào bụng, mặt nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Anh Hà được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương sọ não, đến ngày 12.4 đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện Công an TP.Thuận An đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra xử lý theo thẩm quyền. Diễn biến vụ đánh người sau va chạm giao thông đã được camera hành trình của một xe ô tô ghi lại, sau đó được đăng lên mạng xã hội.