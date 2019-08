Bình Dương: Truy bắt nghi can vụ đánh chết người sau va chạm giao thông

Sáng 19.8, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã tiến hành trích xuất camera an ninh trong khu vực để truy bắt nghi can đánh chết người sau va chạm giao thông. Nạn nhân là ông Nguyễn Thành Long (39 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Trước đó, tối 18.8, ông Long đi xe máy BS 49G1 - 458.62 lưu thông trên đường Nguyễn Thị Tươi (P.Tân Bình, TX.Dĩ An) thì xảy ra va chạm với xe máy của một nam thanh niên chưa xác định lai lịch.

Cơ quan chức năng phong toả hiện trường Ảnh: Đỗ Trường

Sau va chạm, cả 2 chiếc xe máy chỉ bị trầy xước và 2 người cũng bị thương nhẹ nhưng đã xảy ra cãi vã, xô xát. Trong lúc đánh nhau, ông Long bị nam thanh niên dùng nón bảo hiểm đánh nhiều nhát vào đầu rồi gục xuống đường, tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra, nam thanh niên đã lấy xe máy nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TX.Dĩ An ráo riết truy bắt nghi can vụ đánh chết người sau va chạm giao thông.