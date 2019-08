Tai nạn hy hữu: Tử vong vì đang uống cà phê bị dây điện rớt trúng

Khoảng 9 giờ 30 ngày 17.8, ông Lương Nhật Hòa (59 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) đang ngồi uống cà phê vỉa hè đường Nguyễn Trọng Tuyển (P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) thì bất ngờ sợi dây điện trung thế từ trên cao bị đứt rơi trúng lưng.

Bị điện giật , ông Hòa nằm bất động tại chỗ. Người dân vội dùng cây để kéo sợi dây điện ra ngoài rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên ông Hòa đã tử vong ngay sau đó.

Người dân tại đây cho biết, quán cà phê này từ sáng đến trưa rất đông khách. Trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn khoảng 5 phút có một nhóm khách khoảng 5 người vừa rời đi.

Ông Hòa là lao động chính trong gia đình, ông làm bảo vệ dân phố và chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Nhà ông Hòa ở gần quán cà phê nên ông thường ghé quán uống nước, đọc báo

Trách nhiệm của phía điện lực thế nào?

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư (LS) Lê Văn Hoan (Đoàn LS TP.HCM) nhận định: Điện trung thế do điện lực quản lý, do đó trách nhiệm thuộc về công ty điện lực của khu vực này. Đầu tiên phải xét đến trách nhiệm dân sự, công ty điện lực phải có trách nhiệm bồi thường đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Ngoài ra, theo LS Hoan, việc gây chết người có thể truy cứu trách nhiệm hình sự: “Về nguyên tắc, đường dây điện bị đứt thì CP (cầu dao điện - PV) đầu nguồn phải tự động ngắt điện. Ở đây không ngắt điện có thể do yếu tố kỹ thuật, dẫn đến chết người. Do đó, cơ quan công an cần làm rõ nguyên nhân để có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Chiều cùng ngày (17.8), Tổng công ty điện lực TP.HCM có thông báo liên quan đến vụ việc trên. Theo đó lãnh đạo và nhân viên Công ty điện lực Tân Bình đã đến hiện trường phối hợp cùng cơ quan chức năng để xử lý. Đại diện phía công ty điện lực cũng đã đến thăm hỏi và ứng toàn bộ chi phí để cùng gia đình lo chu toàn hậu sự cho nạn nhân.