Bắt nghi can đốt nhà trên đường Đỗ Xuân Hợp khiến 5 người tử vong

Sáng 29 tháng Chạp Tết Canh Tý 2020 (tức ngày 23.1), trả lời Báo Thanh Niên, Công an quận 9 xác nhận đã bắt được nghi can đốt nhà số 567/22F Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9) khiến 5 người trong cùng gia đình tử vong . Nghi can là Nguyễn Hữu Phước, hàng xóm của gia đình các nạn nhân.