Bắt nghi can gọi nhóm xăm trổ 'vây nhốt' cảnh sát

Ngày 15.6, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết tối 14.6, cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp Ngô Văn Giang (33 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Giang là một đối tượng giang hồ có số má ở khu vực chợ Điều (P.Long Bình). Do quê ở Thanh Hóa nên Giang có biệt danh “Giang 36” (lấy biển số xe của tỉnh Thanh Hóa).

Giang bị xác định là nghi can kêu gọi hàng chục đàn em đến “vây nhốt” cảnh sát trong ô tô, sau khi nhận được điện thoại của Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) vào chiều 12.6.

Khoảng 15 giờ ngày 12.6, tại quán Lâm Viên (đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), ông Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai) vô tình nôn ói trúng quần của Lương dẫn đến mâu thuẫn, xô xát.

Sau khi được can ngăn, Hiền lên ô tô 4 chỗ của nhóm cảnh sát, gồm trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự; trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội cảnh sát 113 (đều thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai) và đại tá Huỳnh Bảo Hùng, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực TP.Biên Hòa, rời quán.

Lúc này, Lương điện thoại cho Ngô Văn Giang huy động hàng chục người xăm trổ đến, đuổi theo chặn chiếc xe của nhóm cảnh sát lại, vây quanh và xì hết hơi 4 bánh xe.

Nhận tin báo, Công an TP.Biên Hòa và Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng trăm cảnh sát ra hiện trường, sau đó đích thân thượng tá Phạm Hoàng Tiến, Phó trưởng công an TP.Biên Hòa ra xử lý, thì nhóm người xăm trổ mới giải tán.