Cần làm cho rõ ngọn ngành vụ 'nhóm xăm trổ vây cảnh sát'

Diễn biến mới nhất của vụ việc này là Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp Ngô Văn Giang (còn gọi là Giang “36”, 33 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa) vào tối 14.6 để điều tra. Lệnh bắt Ngô Văn Giang cũng đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Giang “36” là thành viên của nhóm “xăm trổ” được Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) gọi tới bao vây ô tô chở 2 cảnh sát mang hàm trung tá và 1 đại tá về hưu, gây xôn xao dư luận vào chiều 12.6.

Trấn áp ngay từ khi còn trong “trứng nước”

tin liên quan 'Nhóm xăm trổ vây cảnh sát': Bắt Giang '36'

Xung quanh vụ việc nói trên, bạn đọc (BĐ) đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm, trừng phạt nặng. Bởi theo BĐ Đặng Xuân Diễn (Nghệ An), chỉ có trừng phạt nặng nhóm côn đồ, thậm chí trấn áp ngay từ khi còn trong “trứng nước” mới “đủ sức răn đe”; không thể chấp nhận kiểu hành xử coi thường pháp luật. Xung quanh vụ việc nói trên, bạn đọc (BĐ) đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm, trừng phạt nặng. Bởi theo BĐ Đặng Xuân Diễn (Nghệ An), chỉ có trừng phạt nặng nhóm côn đồ, thậm chí trấn áp ngay từ khi còn trong “trứng nước” mới “đủ sức răn đe”; không thể chấp nhận kiểu hành xử coi thường pháp luật.

“Mấy ngày nay, tôi liên tục theo dõi tin này và cảm thấy vô cùng bức xúc. Tôi thắc mắc: Khi sự việc xảy ra, công an có mặt tại hiện trường tại sao không kiên quyết mời các bên về trụ sở công an làm việc? Đây là việc phải làm ngay lúc đó. Tại sao công an phải thương thuyết với đám người này? Tôi không hiểu vấn đề là gì? Nếu như vậy sau này mọi người nhìn lực lượng công an thế nào?...”, BĐ Bùi Văn Đình (TP.HCM) đặt vấn đề.

BĐ Bùi Tá Vinh (Quảng Ngãi) đồng tình với đề nghị này và nêu thêm ý kiến: “Tất cả vụ việc xảy ra đều phải có nguyên nhân. Cơ quan chức năng, cơ quan CSĐT cần làm việc công minh để nghiêm trị, dù người đó là ai, nắm giữ chức vụ quyền hạn và công việc gì. Nếu vi phạm pháp luật thì cũng đều bị xét xử đúng pháp luật, kể cả nhóm người “xăm trổ” . Như vậy mới đem lại niềm tin của quần chúng nhân dân đối với pháp luật”.

Có ăn nhậu trong giờ hành chính hay không ?

tin liên quan Điều tra vụ nhiều người xăm trổ 'vây cảnh sát, nhốt' trong ô tô Ở nhiều cấp, nhiều ngành, T.Ư lẫn địa phương đang siết chặt giờ giấc làm việc, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài việc lên án và yêu cầu phải trừng trị đích đáng nhóm người “xăm trổ” , nhiều BĐ cũng đề nghị làm rõ: Những kẻ côn đồ thừa hiểu đang va chạm với ai vì trên xe có hai sĩ quan công an cấp trưởng, phó phòng. Tuy nhiên, những kẻ này vẫn làm thì không đơn giản là xuất phát từ chuyện “nôn ói” nhầm chỗ rồi dẫn đến mâu thuẫn, xô xát.

“Sự vụ này cần phải điều tra cho rõ ngọn ngành. Đồng thời, cũng cần phải làm rõ, các sĩ quan công an có ăn nhậu trong giờ hành chính hay không?”, BĐ Nguyễn Mạnh Hùng (Yên Bái) viết. Nhiều BĐ cũng đề nghị cần làm rõ, người cầm lái xe ô tô chở các cảnh sát có uống bia rượu không.

Qua vụ việc này, BĐ Trần Dân (TP.HCM) chia sẻ: “Người dân rất quan ngại tình trạng hiện nay giang hồ đã chuyển sang hoạt động công khai, sẵn sàng can thiệp bất cứ xung đột nào; lực lượng rất hùng hậu; huy động nhiều thành phần trong xã hội; cơ động, nhanh chóng “triển khai” đồng bọn khi có sự việc xảy ra. Tôi nghĩ đây là sự việc đáng được cơ quan chức năng nghiên cứu trong tình hình tệ nạn xã hội đang có nhiều phức tạp...”.