Bắt nghi can trộm 2 cây lan đột biến gen 5 cánh trắng giá 750 triệu đồng

Nhận được tin báo của anh Huấn, Công an TP.Long Khánh vào cuộc điều tra. Qua trích xuất camera xác định Long là nghi can, Công an TP.Long Khánh phối hợp Công an H.Đơn Dương tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Long đã khai nhận hành vi của mình.