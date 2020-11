Bắt nghi phạm cầm súng nhựa cướp ngân hàng tại Hòa Bình

Công an tỉnh Hòa Bình với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã xác định nghi phạm gây ra vụ cướp là Phạm Văn Sỹ, nhưng Sỹ đã trốn khỏi nơi cư trú. Đến đêm 2.11, lực lượng phối hợp bắt được Sỹ tại 109 Phủ Doãn (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Sỹ khai do nợ nần nên đi cướp . Công an đã thu giữ hơn 146 triệu đồng và nhiều vật chứng, gồm: áo khoác, áo mưa, mũ bảo hiểm, khẩu trang, 1 khẩu súng nhựa bắn đạn bi và chiếc xe máy do Sỹ sử dụng để gây án.