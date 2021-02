Bắt nghi phạm chặn xe khách, xông vào nhà dân chém chết người

Chiều 3.2, Công an H.Thoại Sơn (An Giang) đã bàn giao Phan Ngọc Nam (44 tuổi, ngụ xã Vọng Đông, H.Thoại Sơn), cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để điều tra về hành vi giết người.



Nghi phạm Pham Ngọc Nam - Ảnh: Công an cung cấp Ảnh: Công an cung cấp Nghi phạm Pham Ngọc Nam