15% dân số mắc các rối loạn về tâm thần

Tăng cường đầu tư vào sức khỏe tâm thần Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sức khỏe tâm thần là bộ phận không thể tách rời trong định nghĩa về sức khỏe; trong đó, sức khỏe tâm thần không chỉ là không mắc các rối loạn về tâm thần, mà còn bao hàm trạng thái tâm lý cân bằng, thoải mái mà một cá nhân có khả năng nhận thức và đạt được, từ đó có khả năng đối phó với những áp lực thông thường của cuộc sống, khả năng làm việc hiệu quả và đóng góp cho cộng đồng. WHO cũng nhấn mạnh: Sức khỏe tâm thần có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lý xã hội, như chiến tranh, bệnh dịch, nạn đói, di cư, biến đổi khí hậu… Rối loạn tâm thần bao gồm: trầm cảm, rối loạn cảm xúc lưỡng cực, tâm thần phân liệt và các rối loạn tâm thần khác, mất trí nhớ, thiểu năng trí tuệ và rối loạn phát triển bao gồm tự kỷ. Tự tử là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai ở nhóm tuổi 15 - 29. Ngày 10.10 hằng năm được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chọn là ngày Sức khỏe Tâm thần thế giới. Năm nay, với những ảnh hưởng và thay đổi đáng kể do đại dịch Covid-19 gây ra trên toàn cầu, cuộc sống của nhiều người trong chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thách thức không chỉ về kinh tế hay tài chính , mà còn về tinh thần, tâm lý, niềm tin yêu hay hy vọng trong chính mỗi người. Theo WHO, nhu cầu về hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội sẽ tăng lên đáng kể trong thời gian tới. Đầu tư vào các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần ở mỗi quốc gia cần được lưu tâm hơn bao giờ hết. Đó cũng là lý do khiến WHO đã chọn chủ đề của ngày 10.10 năm nay là: “Tăng cường đầu tư vào sức khỏe tâm thần”. Phương An