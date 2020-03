Bắt nghi phạm cướp giật, tấn công du khách đi viếng chùa

Chiều 1.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Tịnh Biên (An Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Trường (19 tuổi, ngụ ấp Châu Giang, xã Châu Phong, TX.Tân Châu, An Giang) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích

Trưa 23.2, ông Huỳnh Công Hòa và bà Nguyễn Thị Tuyết Nga cùng 3 người bạn đến chùa Phước Lâm (chùa Lầu - TT.Tịnh Biên, H.Tịnh Biên) tham quan, cúng viếng. Khi bà Nga đứng chụp hình tại khuôn viên chùa thì bị nhóm khoảng 10 nam, nữ lạ mặt đứng xung quanh, xô đẩy. Sau đó, một người trong nhóm này giật sợi dây chuyền vàng trắng (trị giá khoảng 20 triệu đồng) bà Nga đeo trên cổ. Khi bà Nga, ông Hòa phản ứng thì bị nhóm này dùng vật cứng đánh gây thương tích. Toàn bộ sự việc được người dân chứng kiến và quay clip đưa lên mạng xã hội Facebook , khiến dư luận phẫn nộ.

Theo Công an H.Tịnh Biên, đây là nhóm chuyên đi cướp giật, trộm cắp tài sản tại các lễ hội, gồm khoảng 10 - 12 người, ngụ trong và ngoài tỉnh An Giang. Sau nhiều ngày lẩn trốn, ngày 28.2, Nguyễn Văn Trường đã bị Công an H.Tịnh Biên bắt giữ. Hiện Công an tỉnh An Giang đang truy tìm các nghi can còn lại.