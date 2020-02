'Nữ tặc' giật dây chuyền vàng của du khách: Không thể để cái ác lộng hành!

Câu chuyện “nữ tặc” giật dây chuyền vàng của du khách, bị nạn nhân giữ được nhưng lập tức một nhóm người xông vào “giải vây”, dùng gạch hành hung nạn nhân... khiến mọi người bức xúc tột độ, yêu cầu công an phải nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Trả lời PV Thanh Niên, thượng tá Lê Thành Đồng, Trưởng công an H.Tịnh Biên (tỉnh An Giang), cho biết đang xác minh làm rõ vụ việc một nữ du khách bị một nhóm người cướp giật dây chuyền vàng và hành hung tại Phước Lâm Tự (còn gọi chùa Lầu, thuộc TT.Tịnh Biên, H.Tịnh Biên) để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan công an, chiều 23.2 một nữ du khách đến Công an TT.Tịnh Biên trình báo về việc bị một nhóm người giật dây chuyền và đánh thương tích ở vùng đầu khi đang chụp ảnh tại sân chùa Lầu. Sau đó, người này đến bệnh viện điều trị vết thương.

Trộm cướp có tổ chức, quá lộng hành!

Hành vi của nhóm người hành hung , giải vây cho “nữ tặc” giật dây chuyền vàng của nữ du khách được bạn đọc (BĐ) cho là “có tổ chức hẳn hoi, chứ không phải vô tình giải vây cho nhau”. Theo BĐ Trịnh Cường (Đồng Nai), hành vi của nhóm người được ghi lại trong video đang lan truyền trên mạng xã hội là “quá lộng hành và xem thường tính mạng người dân, xem thường pháp luật”.

Để lại thông tin trên phần phản hồi của Báo Thanh Niên Online, một số BĐ cho biết nhóm người trộm cướp, hành hung du khách không xa lạ đối với những người thường đến chùa Lầu. Nhóm này hoạt động “xôm tụ” ở ngôi chùa vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua. BĐ D.V.T viết: “Bảo đảm khuôn mặt này không xa lạ gì với người dân”.

Nhiều BĐ khác cho rằng với những hình ảnh rõ nét về vụ việc, không khó để công an “hốt” trọn băng nhóm này. “Vấn đề là công an địa phương có thực sự quyết liệt hay không. Chờ tin tiếp theo vậy”, một BĐ viết. Còn BĐ Hạnh Trần (An Giang) viết: “Làm mất hình ảnh trong mắt du khách. Nếu như vậy hoài thì ngành du lịch của địa phương này sẽ không thể tiếp tục phát triển được. Theo tôi, cần “mạnh tay” hơn trong việc này”.

Phải bứng tận gốc

Lý do phải “bứng tận gốc” nhóm người kể trên, theo nhiều BĐ, là vì “để người dân khi đi du lịch ở các địa điểm di tích, thắng cảnh cảm thấy an tâm; khách thập phương không bị bắt nạt vì “lạ nước, lạ cái”; đồng thời tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện để chào đón du khách quốc tế đến Việt Nam nói chung”.

BĐ Đặng Xuân Diễn (Nghệ An) bày tỏ: “Xã hội không chấp nhận dung thứ loại tội phạm cướp giật “bầy đàn” như thế này! Công an nên nhanh chóng vào cuộc, truy bắt “nóng” băng nhóm này ngay chứ không chờ trình báo đơn thư theo “quy trình, quy định” nữa! Phải làm thật nghiêm để trộm cướp, côn đồ phải sợ...”.

Bên cạnh đó, nhiều BĐ cũng “mổ xẻ” tình trạng bọn trộm cướp, hành hung du khách quá trắng trợn cho thấy công tác bảo vệ an ninh trật tự của công an xã và huyện ở địa phương này cần được xem lại. “Có sự buông lỏng quản lý hay không?”, BĐ đặt vấn đề.

Ngoài ra, BĐ cho rằng cần tăng nặng hình phạt đối với tội phạm trộm cắp, cướp giật; đồng thời “mách” nhau: Để đề phòng những băng trộm cắp lợi dụng chỗ đông người “hành sự”, không nên đeo nữ trang, túi xách đựng vật quý khi đi tham quan.