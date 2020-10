Bắt nghi phạm đưa phụ nữ mang thai sang Trung Quốc bán con giá 70 triệu đồng

Chiều 14.10, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Văn Nga (31 tuổi, trú tại xã Hữu Lập, H.Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.