Bắt nghi phạm dùng xe tải trộm 30 máy trộn bê tông

Ngày 12.6, công an H.Ia Grai (Gia Lai) cho biết đơn vị vừa phối hợp Phòng PC02 công an tỉnh Gia Lai bắt Nguyễn Xuân Chuyển (41 tuổi hiện đang trú tại phường Thắng Lợi, TP PleiKu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Theo đó, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, Công an H.Ia Grai phát hiện Chuyển có nhiều biểu hiện nghi vấn. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 3, Chuyển mua 1 xe tải nhỏ để thực hiện các hành vi trộm cắp máy trộn bê tông trên địa bàn tỉnh.

Hằng ngày, Chuyển sử dụng xe tải đi đến các công trường, nhà dân, khu vực đang xây dựng. Lợi dụng lúc người dân sơ hở, mất cảnh giác, Chuyển liền lẻn vào trộm máy trộn bê tông.

Làm việc với cơ quan công an, Chuyển khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn 30 vụ trộm máy trộn bê tông ở các địa bàn huyện Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Pleiku… Hiện Công an huyện Ia Grai đã bàn giao nghi phạm Chuyển cùng tang vật cho Công an huyện Chư Prông để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.