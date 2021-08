Bắt nghi phạm giết chủ nợ giấu xác xuống cống nước ở Hà Nội

Chiều 15.8, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an H.Ứng Hoà (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vương Văn Đoàn (tên gọi khác là Đông, 30 tuổi, trú thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, H.Ứng Hoà) để làm rõ tội giết người , cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 7 vừa qua, Đông đặt một sợi dây chuyền bạc và vay của anh Nguyễn Trung Đoàn (39 tuổi, trú cùng thôn) số tiền 4 triệu đồng. Sau đó, vì muốn lấy lại sợi dây chuyền và chiếm đoạt thêm tiền, Đông gọi điện cho anh Đoàn để tiếp tục cắm xe máy, lấy lại sợi dây chuyền và vay thêm tiền tiêu xài.

Tối 9.8, trong lúc giao dịch tại trang trại nhà Đông, hai bên xảy ra cãi vã, khi anh Đoàn quay lưng định ra về thì Đông rút dao rựa đã giấu sẵn chém anh Đoàn.

Bị chém bất ngờ, anh Đoàn bỏ chạy được 2 bước thì bị Đông túm áo, giật ngã ngửa xuống đất. Khi nạn nhân kêu “cướp, cướp”, Đông đã dùng tay bóp miệng và đập đầu nạn nhân xuống đống gạch bên đường.

Sau đó, 2 người lăn xuống vệ sông, Đông đã dìm anh Đoàn xuống nước cho đến khi nạn nhân chết. Sau đó, Đông kéo xác nạn nhân sang ao cá trong trang trại nhà mình, dùng tấm bạt cuốn thi thể nạn nhân, dìm xuống nước, lấy gạch đè lên rồi về nhà ngủ.

Chiều 10.8, người nhà anh Đoàn đến trang trại hỏi thông tin nhưng Đông trả lời không thấy.

Sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình, Công an H.Ứng Hoà đã vào cuộc điều tra và xác định Đông là nghi phạm của vụ án.

Công an H.Ứng Hoà đã thu giữ số tiền 20,2 triệu đồng được Đông đựng trong lọ nhựa, chôn gần nhà; 1 sợi dây chuyền bạc; 1 xe máy Air Blade biển số 29Y2-608.84; 1 dao bầu; 1 dao rựa và toàn bộ thi thể của nạn nhân được Đông giấu dưới cống.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Phòng cảnh sát Hình sự và Công an H.Ứng Hòa khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.