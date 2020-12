Bắt nghi phạm lừa bán em họ sang Trung Quốc

Ngày 31.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) bắt giữ Cụt Văn Dao (24 tuổi, ngụ xã Bảo Nam, H.Kỳ Sơn) để điều tra hành vi mua bán trẻ em

Trước đó, tháng 4.2019, Dao được Cụt Văn Út (ngụ H.Tương Dương, Nghệ An) rủ tham gia vào đường dây mua bán người sang Trung Quốc. Út có người quen đang sinh sống tại Trung Quốc nhờ tìm người đưa sang Trung Quốc bán làm vợ và được hứa sẽ trả tiền công hậu hĩnh.

Sau khi nghe Út rủ, Dao nhận lời tham gia và đã dụ dỗ em họ mình là C.T.X (14 tuổi, ngụ xã Bảo Nam, H.Kỳ Sơn) vào các tỉnh phía Nam làm ăn. Gia đình X. tin tưởng nên để Dao dẫn X. đi.

Tuy nhiên, Dao đã giao X. cho các đồng phạm buôn bán người và X. bị đưa sang Trung Quốc bán cho một người đàn ông để làm vợ với giá 240 triệu đồng. Dao được trả công 100 triệu đồng.

Đầu tháng 12.2020, X. được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp với Tổ chức Rồng Xanh giải cứu và đưa về Nghệ An. X. và gia đình sau đó đã tố cáo hành vi của Dao và Út.

Công an cũng đã bắt giữ Cụt Văn Út để điều tra hành vi mua bán trẻ em.