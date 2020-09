Phá đường dây lừa bán 41 phụ nữ VN sang Trung Quốc

Bắt nhóm người lừa bán sang Trung Quốc 41 phụ nữ và trẻ em

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, từ tháng 5.2019, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an lập chuyên án 419D điều tra về đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai... bán sang Trung Quốc. Bộ Công an đã giao Công an tỉnh Lào Cai vào cuộc điều tra và xác định Sùng A Chớ là người cầm đầu đường dây này. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Công an tỉnh Điện Biên và công an Trung Quốc bắt giữ 6 bị can nói trên có liên quan đến đường dây của Sùng A Chớ. Kiểm tra thiết bị điện tử của Sùng A Chớ, cảnh sát thu giữ 29 ảnh chụp giấy CMND Việt Nam được chèn ảnh các chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng Việt Nam và lực lượng biên phòng Trung Quốc được nhóm đối tượng sử dụng làm công cụ để lừa ép các nạn nhân đến Lào Cai.