Giả danh công an, bộ đội biên phòng lừa bán 41 phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc

Chiều nay, 11.9, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã triệt phá thành công chuyên án mang bí số 419D, bắt giữ các nghi phạm trong đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai... để bán sang Trung Quốc.

Cụ thể, chuyên án này được Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an xác lập hồi tháng 5.2019. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai được giao nhiệm vụ tổ chức xác minh và điều tra.

Quá trình xác minh, Ban Chuyên án đã phát hiện nghi phạm Sùng A Chớ (19 tuổi, trú tại bản Nậm Pon, xã Mường Toong, H.Mường Nhé, Điện Biên) cầm đầu một đường dây chuyên lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc.

Lần theo Sùng A Chớ từ ngày 2.7 - 5.8, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên và Công an Trung Quốc bắt giữ 6 nghi phạm tham gia đường dây do Chớ điều hành.

Các nghi phạm trong đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em Ảnh Bắc Hà

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, quá trình điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của Chớ và các nghi phạm liên quan, tỷ lệ ăn chia, cũng như phương thức, thủ đoạn phạm tội của đường dây buôn người này.

Ngoài thủ đoạn cũ là lừa tán tỉnh làm người yêu để lấy lòng tin các nạn nhân, Sùng A Chớ và các đối tượng còn giả danh công an hoặc bộ đội Biên phòng Lào Cai liên quan đến các vụ án, sau đó yêu cầu nạn nhân sang Lào Cai để làm việc. Sau đó, các nghi phạm tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn để lừa bán các nạn nhân sang Trung Quốc.

Quá trình kiểm tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã thu giữ trong điện thoại di động và máy tính bảng của Sùng A Chớ 29 ảnh chụp chứng minh thư nhân dân được chèn ảnh công an, bộ đội biên phòng Việt Nam và lực lượng biên phòng Trung Quốc.

Cơ quan Cảnh Sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khẳng định, đến nay đã đủ căn cứ để xác định nghi phạm Sùng A Chớ và 6 đồng phạm đã thực hiện trót lọt 29 vụ, với 41 phụ nữ, trẻ em bị bán sang Trung Quốc.