Bắt nghi phạm nổ súng trong vụ hỗn chiến ở Nghệ An

Chiều ngày 27.10, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ , di lý nghi phạm Hoàng Khắc Hiếu (28 tuổi, ngụ phường Quang Trung, thành phố Vinh) từ Hà Nội về Nghệ An để điều tra vụ nổ súng khiến 2 người bị thương xảy ra trên địa bàn thành phố Vinh.

ẢNH CÔNG AN TP.VINH CUNG CẤP Khẩu súng Hiếu sử dụng bắn 2 người bị thương

Trước đó, tối ngày 20.10, Hiếu và nhóm bạn đang ngồi ăn ở một quán ăn trên đường Lê Nin, thành phố Vinh thì bị Nguyễn Gia Định (26 tuổi, ngụ phường Vinh Tân, thành phố Vinh) đến gây sự, đánh Hiếu.

Thấy Hiếu bị tấn công, nhóm bạn của Hiếu đang ngồi ăn cùng bàn đã đứng dậy đuổi đánh Định. Thấy vậy, Lê Ngọc Anh (26 tuổi, ngụ thành phố Vinh), bạn đi cùng Định liền chạy vào căn ngăn. Trong lúc hỗn chiến, bất ngờ Hiếu rút súng bắn về phía Định và Anh, khiến cả hai bị thương.

Sau khi gây án, Hiếu nhanh chóng bỏ trốn ra Hà Nội và đến ngày 26.7, Hiếu đến Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đầu thú. Sau đó, Cục Cảnh sát hình sự đã bàn giao nghi phạm Hiếu cho Công an thành phố Vinh di lý về Nghệ An phục cụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ án này, Công an thành phố Vinh cũng đã bắt giữ Lê Trọng Đức (22 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu, Nghệ An) và Phạm Đức Nghĩa (21 tuổi, ngụ thành phố Vinh, đều là bạn của Hiếu) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.