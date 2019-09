Bắt người chồng nghi 'ngáo đá' khống chế vợ con, đâm trọng thương phó công an xã

Chiều 18.9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã bắt giữ một đối tượng có biểu hiện " ngáo đáo ", dùng dao uy hiếp vợ và 3 con nhỏ, đâm trọng thương một cán bộ công an.