Bắt nguyên Bí thư đảng ủy xã ở Thanh Hóa bán đất trái thẩm quyền

Ngày 19.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Thường Xuân (Thanh Hóa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam 2 bị can là cán bộ và nguyên là cán bộ xã Xuân Dương để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ.