Đề nghị truy tố Vũ 'nhôm' tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Trước đó, ngày 2.4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Trần Phương Bình và 20 đồng phạm về các tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định cho vay và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại DongABank, gây thiệt hại cho DongABank 3.405 tỉ đồng. Ngày 16.4, Viện KSND Tối cao đã ban hành quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này. Ngày 18.4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố Phan Văn Anh Vũ về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Đồng thời bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình cũng về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.