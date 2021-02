Bắt nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã chiếm đoạt hàng trăm triệu của người dân

Trưa 2.2, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an H.Phúc Thọ (Hà Nội) vừa bắt Nguyễn Phú Hùng (58 tuổi, trú xã Liên Hiệp, H.Phúc Thọ) sau 12 năm trốn truy nã về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản ”.

Sau khi sự việc bị phát giác, Công an H.Phúc Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hùng, nhưng đối tượng này đã rời khỏi nơi cư trú. Công an H.Phúc Thọ đã ra quyết định truy nã Hùng để phục vụ công tác điều tra.