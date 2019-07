Bắt nhóm 'đạo chích' đột nhập nhà dân trộm két sắt

Ngày 12.7, Công an H.Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Quyên (38 tuổi), Đinh Văn Năm (37 tuổi, cùng trú xã Ea H’leo), Nguyễn Mạnh Dũng (25 tuổi, trú xã Ea Nam, H.Ea H’leo) về hành vi trộm cắp tài sản . Sau 3 tháng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.Ea H’leo xác định Quyên, Năm, Dũng và một nghi can tên Công (chưa xác định rõ nhân thân) đã thực hiện vụ trộm két sắt nhà dân trên địa bàn.