Bắt nhóm dùng súng cướp cửa hàng Bách Hóa Xanh

Ngày 2.4, Công an TP.HCM cung cấp thông tin về vụ cướp tài sản trên địa bàn TP, trong đó có vụ dùng súng xông vào cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Sơn Kỳ (P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM) cướp tài sản.

Theo đó, vụ cướp tài sản ở cửa hàng Bách Hóa Xanh xảy ra lúc 21 giờ 55 ngày 27.3. Vào thời điểm này, hai thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đi xe máy xông vào cửa hàng trên đường Sơn Kỳ, một người cầm súng, một người cầm dao đe dọa nhân viên thu ngân để cướp khoảng 73,6 triệu đồng và CPU. Sau đó, cả hai nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cướp tài sản giữa đường, lột đồ nạn nhân với ý định hiếp dâm Cũng trong ngày 2.4, PC02 Công an TP.HCM thông tin về một vụ cướp táo tợn khác xảy ra trên địa bàn Q.Bình Thạnh. Theo đó, lúc 0 giờ 15 ngày 30.3, 2 nam thanh niên điều khiển xe máy 54R3-9703 chạy qua nhiều tuyến đường tại TP.HCM để “săn mồi”. Khi đến trước số nhà 52 Đặng Thùy Trâm (P.13, Q.Bình Thạnh), cả hai phát hiện cô gái đang chạy xe máy một mình nên áp sát cướp tài sản. Hai nghi can đã tiếp cận rồi đạp ngã xe cô gái; tên ngồi sau dùng cây sắt nhọn khống chế nạn nhân, cướp đi 1 điện thoại di động. Chưa dừng lại, cả hai tiếp tục khống chế, lột đồ cô gái giữa đường với ý định hiếp dâm. Tuy nhiên nạn nhân chống cự quyết liệt, hô hoán cầu cứu nên cả hai quay sang cướp xe máy rồi tẩu thoát. Chiều 1.4, sau khi xác định được nhóm gây án, PC02 phối hợp cùng Công an Q.Bình Thạnh bắt giữ Hữu Hoàng Giang (18 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú Q.9) và Lê Tuấn Thành (20 tuổi, tạm trú Q.9). Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi cướp tài sản và khai đem bán xe máy cướp được cho một cửa hàng trên đường Âu Cơ với giá 6 triệu đồng. Ngoài ra, cả hai còn thừa nhận đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp khác trên địa bàn Q.Thủ Đức với thủ đoạn tương tự.

Theo thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo PC02 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy xét nhóm cướp manh động này. Đến ngày 30.3, công an xác định nhóm gây ra vụ cướp ở cửa hàng Bách Hóa Xanh gồm: Lê Quốc Bảo (24 tuổi, tạm trú Q.Tân Phú), Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi) và Lê Quang Phú (23 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi). Trong đó, Bảo là người trực tiếp điều khiển xe máy chở theo Việt đi cướp. Khi tới cửa hàng, Bảo cầm dao, còn Việt cầm súng xông vào khống chế, uy hiếp các nhân viên để cướp tiền, CPU. Sau khi gây án, Bảo về phòng trọ tại P.Tây Thạnh cùng vợ là Tạ Ngọc Cao Phương My (24 tuổi, quê Quảng Ngãi) thu dọn đồ đạc trốn về quê. Cả hai bị bắt tại xã Đức Chánh, H.Mộ Đức (Quảng Ngãi). Cơ quan công an cũng xác định My biết chuyện chồng đi cướp.

Bảo khai cùng Lê Quang Phú bàn bạc kế hoạch cướp tài sản. Sau đó, Phú chở Bảo mang CPU đi phi tang tại một hồ bơi trên đường Chế Lan Viên (Q.Tân Phú). Ngày 31.3, PC02 bắt được Phú. Đến rạng sáng 2.4, Việt cũng bị công an bắt giữ tại một rẫy thanh long thuộc địa phận TT.Thuận Nam, H.Hàm Thuận Nam ( Bình Thuận ).

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận do vướng nợ nần và đang thất nghiệp nên lên kế hoạch kỹ lưỡng để cướp tài sản nhằm “trang trải cuộc sống ”. Công an cũng thu giữ 1 khẩu súng rulo cùng 6 viên đạn; 2 con dao; 2 xe máy cùng 3 triệu đồng.

Trong ngày 2.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lê Quốc Bảo, Lê Quang Phú, Nguyễn Hữu Việt để điều tra hành vi cướp tài sản. Riêng My công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ.