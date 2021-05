Bắt nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để hoạt động tiền ảo

Theo điều tra, manh mối là từ nghi can Dong HaiQun (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh trái phép do Công an Q.1 phát hiện, cung cấp. Chiều ngày 18.5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng Công an TP.HCM và Công an H.Nhà Bè tiếp tục mở rộng điều tra, phát hiện thêm 3 người Trung Quốc và một người Việt Nam đang cư trú tại căn biệt thự trên địa bàn xã Phước Kiển (H.Nhà Bè); trong đó 2 người không có thị thực , một người khai thị thực gian dối.