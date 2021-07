Bắt nhóm tội phạm nhí trộm xe đi cho vui, hết xăng thì bỏ, trộm xe khác

Ngày 28.7, Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) bàn giao nhóm thanh thiếu niên trộm xe ngông cuồng cho Công an Q.Hải Châu (TP. Đà Nẵng ) thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, rạng sáng 26.7, Công an P.Mỹ An tuần tra trên đường Chương Dương phát hiện nhóm thanh thiếu niên bất minh nên truy đuổi, bắt được T.T.T.V (14 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

V. thừa nhận xe máy đang đi BS 75F4 - 7458 là do nhóm V trộm ở P.Hòa Thuận Đông, Hải Châu. Từ lời khai của V., Công an P.Mỹ An ập vào nhà nghỉ P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, bắt đồng bọn của V. gồm N.V.A.T. (12 tuổi), P.P.N., P.T.T., N.V.M. (cùng 13 tuổi), N.N.T. (14 tuổi, cùng ngụ Q.Sơn Trà).

Công an thu giữ thêm 2 xe máy BS 43K6 - 9614 và BS 43C1 - 775.99 do nhóm này trộm được.

Theo khai nhận, nhóm thanh thiếu niên này đều bỏ học từ sớm, bỏ nhà đi bụi lâu nay, sống bám các quán game online . Tuy nhỏ tuổi nhưng tất cả thành viên đều thông thạo ngón nghề phá khóa , đấu dây điện khởi động xe máy, phân công nhau cảnh giới, trộm xe giấu ở nhà hoang Q.Sơn Trà.

Đặc biệt, nhóm này rất ngông cuồng, có đêm tự đặt mục tiêu "khi đi 4 người một xe, khi về mỗi người một chiếc". Tối 26.7, 4 thiếu niên còn phá hoại ô tô đậu trước Trung tâm Hành chính H.Hòa Vang gây hư hỏng nặng.