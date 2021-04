Bắt nóng đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từ Hải Phòng trốn vào Lâm Đồng

Trước đó, vào trưa 12.4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an P.Lộc Sơn phát hiện Bùi Quốc Khánh (18 tuổi, ngụ tại H.An Lão, TP.Hải Phòng) từ H.An Lão (TP.Hải Phòng) vào tạm trú tại nhà một người quen trên địa bàn với nhiều biểu hiện nghi vấn. Xác minh nhanh, Công an P.Lộc Sơn phát hiện, Bùi Quốc Khánh là bị can trong vụ án “ cố ý gây thương tích" và "cố ý làm hư hỏng tài sản” đã bị Công an H.An Lão khởi tố để điều tra vào 20.1.2021. Sau khi bị khởi tố, Bùi Quốc Khánh đã trốn khỏi nơi cư trú.