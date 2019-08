Bắt 'nóng' kẻ cướp táo tợn cửa hàng uỷ quyền đại lý Viettel ở TP.HCM

Sau đó, Tài dừng xe máy bên ngoài và đi vào trong cửa hàng yêu cầu chị P. chuyển 50 triệu đồng vào số tài khoản Tài ghi sẵn. Do không đủ tiền, chị P. từ chối yêu cầu, thì Tài bỏ đi.

Khoảng 10 phút sau, Tài trở lại và yêu cầu chị P. tiếp tục chuyển 10 triệu đồng. Trong lúc chị P. nhập thông tin, thì Tài tiến tới kẹp cổ nạn nhân, dùng con dao dí vào bụng. Chị P. tri hô thì bị Tài dí dao vào cổ khống chế. Chị P. kháng cự quyết liệt, cả hai ngã xuống nền nhà. Nạn nhân giật được con dao trên tay của Tài, truy hô mọi người bắt giữ tên cướp.

Thấy vậy, Tài chạy ra ngoài điều khiển xe máy bỏ trốn mà chưa kịp cướp được gì. Nhận tin báo, Công an Q.Tân Phú tiến hành xác minh, truy bắt hung thủ. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh tại cửa hàng ghi hình được. Đến 0 giờ ngày 31.7, Công an Q.Tân Phú đã bắt giữ được Tài tại nhà trên đường Đỗ Tuấn Phong (P.9, Q.Phú Nhuận). Tại cơ quan công an, Tài khai do thiếu tiền trả nợ nên đi cướp cửa hàng đại lý Viettel.