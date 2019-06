'Bắt nóng' kẻ trộm xe máy và cướp tài sản của người mua ve chai

Chiều 4.6, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã biểu dương, thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an TP.Tam Kỳ, sau khi đơn vị này phá nhanh vụ trộm cắp tài sản và vụ cướp tài sản.

Theo Công an TP.Tam Kỳ, vào khoảng 4 giờ ngày 3.6, Nguyễn Đức Trọng (22 tuổi, ở P.An Sơn, TP.Tam Kỳ) đang đi bộ trên đường Duy Tân, thì phát hiện xe máy BS 92B1- 047.24 của anh Thịnh (35 tuổi, ở P.Phước Hòa, TP.Tam kỳ) đang để trước hiên nhà. Trọng tháo dây điện rồi nổ máy, điều khiển xe chạy về hướng siêu thị Co.opMart (TP.Tam Kỳ).

ẢNH: MẠNH CƯỜNG Đại tá Nguyễn Đức Dũng (phải), Phó giám đốc Công an Quảng Nam, thưởng nóng cho ban chuyên án Công an TP.Tam Kỳ

Lúc này, Trọng nhìn thấy chìa khóa xe đang cắm ở ổ khóa cốp xe, mở cốp thì thấy có 1 bình ắc quy nên tìm nơi bán bình ắc quy này để lấy tiền tiêu xài. Đang điều khiển xe máy trên đi dạo tìm tiệm phế liệu, Trọng nhặt thêm 1 một bình ắc quy và 2 cục rô tơ ở gần cầu Điện Biên Phủ (TP.Tam Kỳ).

Đến khoảng 8 giờ 30 cùng ngày (3.6), Trọng điều khiển xe đi trên đường Trần Phú nối dài, hướng đến H.Phú Ninh (Quảng Nam). Khi đến KCN Thuận Yên (TP.Tam Kỳ), Trọng phát hiện bà Huỳnh Thị Viện (65 tuổi, ở thôn Tây Yên, xã Tam Đàn, H.Phú Ninh, Quảng Nam) nên dừng lại bán 2 bình ắc quy với giá 50.000 đồng.

Khi bà Viện đem tiền ra đưa, thì Trọng cướp ví rồi lên xe tẩu thoát. Tuy nhiên, bà Viện vẫn kịp níu xe của Trọng và bị kéo lê hơn 5 m khiến bà bị trầy xước ở tay, chân.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG Cơ quan chức năng đưa Trọng ra hiện trường để thực nghiệm vụ cướp tài sản

Dù bà Viện không trình báo công an, nhưng khi nắm được thông tin qua mạng xã hội, Công an TP.Tam Kỳ nhanh chóng vào cuộc điều tra, đến sáng 4.6 thì bắt giữ Trọng.

Tại cơ quan công an, Trọng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong sáng 4.6, Công an TP.Tam Kỳ đã đưa nghi phạm đến dựng lại hiện trường vụ cướp. Theo Công an TP.Tam Kỳ, Trọng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và từng bị phạt 24 tháng tù giam.

Hiện Công an TP.Tam Kỳ đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nghi phạm Trọng để xử lý theo quy định của pháp luật.