'Bắt nóng' nhóm thanh niên đánh người, cướp xe máy ở Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, tối 13.6, Trương Trường Vũ (25 tuổi) và Trương Minh Tuấn (29 tuổi, ngụ xã Nhơn Ái, H.Phong Điền) đi dự sinh nhật. Đến 0 giờ 30 phút ngày 14.6, Vũ và Tuấn đi xe máy về đến dốc cầu Phong Điền, thì va chạm với Nhân và Tài dẫn đến té ngã. Cả 2 lấy xe rời khỏi hiện trường, nhưng bị Nhân, Hà, Tài và Trường đuổi theo. Khi đến khu vực cống Rạch Chùa 1, nhóm của Nhân chặn xe, Hà cầm dao đâm vào người Vũ và Tuấn, khiến 2 nạn nhân này bị thương, liền bỏ xe máy, chạy trốn vào nhà dân. Nhân kêu cả nhóm cướp xe máy BS 65G1-117.27 của nạn nhân mang giấu ở gò mã thuộc xã Nhơn Ái. Vũ và Tuấn bị thương được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện.

Ngay trong đêm, lãnh đạo Công an H.Phong Điền huy động lực lượng điều tra đến hiện trường, bắt giữ Nhân. Đối tượng này thừa nhận cùng đồng bọn gây thương tích cho Vũ và Tuấn rồi cướp xe máy. Cơ quan công an đã bắt giữ Tài và Hà, thu hồi tang vật là chiếc xe máy của nạn nhân. Đến rạng sáng 14.6, Công an H.Phong Điền khoanh vùng, phong tỏa các tuyến đường để truy bắt Trường, nhưng Trường đã bỏ trốn, và đến trưa 14.6 ra đầu thú.

Trong quá trình điều tra vụ việc và truy xét nghi phạm, thì Huỳnh Hữu Phước và Lê Đình Bảo (cùng nhóm với Nhân) có hành vi chống đối, ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ nên đã bị lập hồ sơ, chờ xử lý.