Bắt nữ quái' dán ảnh mình vào CMND của người khác hòng chiếm đoạt hơn 1 tỉ

Trưa 12.12, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Từ Sơn (Bắc Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Liên (35 tuổi, trú xã Phù Lương, H.Quế Võ, Bắc Ninh) để điều tra về tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.