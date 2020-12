“Ngân hàng” lừa đảo huy động vốn đa cấp

Trên thực tế, công an phát hiện hệ thống này do một nhóm đối tượng tại VN tổ chức hoạt động, không có đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại VN. Bản chất Winsbank không có hoạt động sản xuất tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị sử dụng, chủ yếu là hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước. Khi huy động được số tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ ngừng trả lãi cho người tham gia, đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được.

Dù nhiều dự án huy động vốn đa cấp trái phép, sàn đầu tư tài chính lừa đảo đã bị phát hiện, kẻ chủ mưu bị truy tố hình sự nhưng các mô hình đầu tư lấy lãi “khủng”; “trở thành triệu phú USD” mà không cần làm gì vẫn liên tục xuất hiện, quảng bá rầm rộ trên các trang mạng xã hội và công khai chào mời, lôi kéo người tham gia. Đó có thể là những sàn đầu tư tiền tệ quốc tế (forex) hay đầu tư chứng khoán quốc tế, chào mời đầu tư vào tiền số hoặc các ứng dụng cho vay tiền... nhưng hầu hết đều mang tính lừa đảo và đã được điểm mặt chỉ tên như Liber Forex, MyAladdinz, Bitkingdom, Crowd1... Gần đây xuất hiện thêm dự án có tên “King of invest” cũng gây nên nhiều nghi vấn tương tự. Để tham gia, người chơi chỉ cần nạp tiền mặt vào một tài khoản trên trang web điện tử “King of invest”, với 7 mức đầu tư trong khoảng 200 - 30.000 USD. Lãi suất trả theo ngày 1,5%/ngày, tương đương 260%/năm và cao gấp 52 lần lãi suất tiền gửi NH. Sau 1 năm, người chơi sẽ rút được toàn bộ tiền gốc đầu tư. Ví dụ đầu tư gói 30.000 USD, tương đương 720 triệu đồng, mỗi tháng nhận lãi 9.000 USD, tương đương hơn 200 triệu đồng, chỉ sau 3 tháng là hòa vốn. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư chia sẻ trên các diễn đàn cho biết sau nhiều tháng bỏ tiền vào dự án vẫn không nhận được tiền lãi hay hoa hồng. Thay vào đó, tiền đầu tư lại được chuyển đổi về một loại tiền điện tử do “King of invest” tạo ra là CXC, với 1 CXC tương đương 0,1 - 9 USD. Việc này khiến giá trị tiền lãi nếu được nhận về cũng bị giảm đi rất nhiều lần.