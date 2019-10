Bắt ổ bạc đi toàn ô tô, sát phạt nhau giữa đèo Đại Ninh

Rạng sáng 13.10, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) và Công an H.Bắc Bình (thuộc Công an tỉnh Bình Thuận) đã bắt quả tang một “ổ bạc đi toàn ô tô” giữa lưng chừng đèo Đại Ninh Vị trí ổ bạc mà các con bạc sát phạt nhau nằm giữa rừng, ngay lưng đèo Đại Ninh (gần Nhà máy thủy điện Đại Ninh, thuộc địa bàn xã Phan Lâm, H.Bắc Bình, Bình Thuận).

Khi các trinh sát ập vào lúc rạng sáng, các con bạc vẫn say mê sát phạt nhau giữa rừng lạnh giá. Bên ngoài đường vào nơi đánh bạc, có một bãi đất rộng là nơi để xe ô tô của các con bạc.

Trong ổ bạc này có nhiều con bạc là nữ, đều trú ở tỉnh Lâm Đồng ảnh: Quế Hà

Do thức thâu đêm sát phạt nhau, nên khi bị đưa về trụ sở công an các con bạc còn "phê" ngủ ảnh: Quế Hà

Công an Bình Thuận đã tạm giữ tại chiếu bạc gần 100 triệu đồng tiền mặt và gần 400 triệu đồng trong người các con bạc. 38 con bạc (trong đó có 10 phụ nữ) được đưa về trụ sở Công an H.Bắc Bình. Công an cũng đã đưa được 12 chiếc xe ô tô (trên tổng số 32 ô tô ở hiện trường) về trụ sở công an. Các xe ô tô mang biển số tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành khác.

Hiện công an đang lấy lời khai từng nghi can trong vụ đánh bạc. Theo công an, ban đầu xác định, đây là những con bạc sinh sống ở địa bàn: TP.Đà Lạt, H.Bảo Lộc, H.Đức Trọng (đều thuộc tỉnh Lâm Đồng) và tỉnh Đồng Nai đến đây đánh bạc.

Theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, nghi can cầm đầu đường dây đánh bạc này là Trần Xuân L. (trú tỉnh Lâm Đồng) hiện đang bị Công an Bình Thuận tạm giữ hình sự.

Hơn 30 chiếc tô tô của ổ bạc này mang biển số tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Tiền Giang và các tỉnh khác ảnh: Quế Hà

Cũng theo nguồn tin của PV Thanh Niên, nơi tổ chức đánh bạc nói trên đã lọt vào “điểm ngắm” của Công an Bình Thuận từ nhiều tháng nay. Nhưng với các thủ đoạn tinh vi, địa điểm đánh bạc lại nằm trong núi, lưng chừng đèo Đại Ninh, giáp ranh giữa tỉnh Bình Thuận với Lâm Đồng - rất hiểm trở - nên việc tổ chức bắt ổ bạc này gặp nhiều khó khăn.