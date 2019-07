Bắt phó giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng - tái định cư thành phố Thanh Hóa

Ngày 17.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Tống Quang Thái (43 tuổi), Phó giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng - Tái định cư (GPMB - TĐC) thuộc UBND thành phố Thanh Hóa, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra của cơ quan công an, tháng 1.2016, Ban GPMB - TĐC thành phố Thanh Hóa giao nhiệm vụ trực tiếp cho hai cán bộ thuộc Ban này là Nguyễn Văn Đức (32 tuổi, ngụ tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa) và Dương Văn Trung (29 tuổi, ngụ tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) thực hiện việc kiểm kê tài sản để giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Đông Hải, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

Bị can Tống Quang Thái ẢNH CÔNG AN TỈNH THANH HÓA CUNG CẤP

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đức và Trung đã thống nhất với các hộ dân tiến hành tẩy xóa 38 bộ hồ sơ có cây trồng là lúa thành hoa ly củ, làm tăng số tiền đền bù GPMB lên hơn 1,6 tỉ đồng.

Số tiền này các bị can cùng người dân đã chia nhau tiêu xài. Trong quá trình thực hiện việc kiểm kê này, ông Tống Quang Thái là lãnh đạo Ban được giao trách nhiệm quản lý, giám sát trực tiếp nhưng đã để các cán bộ cấp dưới vi phạm pháp luật gây thất thoát tiền ngân sách nhà nước

Tháng 3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Văn Trung, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Tiếp tục điều tra, cơ quan công an đã xác định vai trò, trách nhiệm của bị can Tống Quang Thái nên đã tiến hành bắt giữ để điều tra.