Bắt Phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh Bắc

Ngày 28.12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường đại học Kinh Bắc (trụ sở chính tại TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và một số địa phương, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Minh Châu (61 tuổi, trú phố Bùi Thị Xuân, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường đại học Kinh Bắc, về tội giả mạo trong công tác, theo điều 359 bộ luật Hình sự.