Vì sao Chủ tịch HĐQT Trường đại học Đông Đô bị truy nã?

Ngày 20.8, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đã ra Quyết định số 272/ANĐT-P5 truy nã bị can Trần Khắc Hùng (47 tuổi, quê Nghệ An, ảnh), Chủ tịch HĐQT kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô , vì tội danh giả mạo trong công tác, quy định tại điều 359, bộ luật Hình sự.