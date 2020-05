Bắt Phó tổng giám đốc VEC

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quang Hào, Phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Ảnh: Bộ Công An