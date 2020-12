Bắt quả tang 2 cặp nam nữ tàng trữ trái phép chất ma túy trong phòng trọ

Theo đó, tối ngày 29.12, Công an P.An Cựu, TP.Huế ( Thừa Thiên - Huế ), phát hiện, bắt quả tang nhóm 4 thanh niên nam nữ, gồm Phạm Thị Phương Trâm (18 tuổi, trú tại P.Thủy Phương, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) Lê Phước Bảo Hân (25 tuổi, trú tại P. Phú Nhuận), Nguyễn Minh Thành (22 tuổi, trú tại P.Phú Hậu) và Trần Thái Bảo (18 tuổi, trú tại P.Thuận Hòa, cùng TP.Huế) đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại một nhà trọ trên đường Ngự Bình, TP.Huế.

Các thanh niên nam nữ tàng trữ chất ma túy bị bắt quả tang Ảnh: Minh Thắng

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 143 viên ma túy hình trụ tròn, 9 viên thuốc lắc, 9 gói ni lông chứa ma túy dạng bột.

Hiện, Công an P. An Cựu đã bàn giao 4 nghi phạm, tang vật ma túy được đơn vị bắt quả tang cho đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Huế để tiếp tục điều tra làm rõ.