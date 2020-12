Bắt nghi can câu kết người nước ngoài lừa đảo gần 400 tỉ đồng

Ngày 15.12, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an, Công an TP.HCM phá chuyên án tội phạm công nghệ cao, bắt giữ Lê Thành Nhân (31 tuổi, trú tại H.Cần Đước, Long An, làm nghề lái xe tại TP.HCM), mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt gần 400 tỉ đồng.